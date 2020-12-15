السعودية: رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا - تطبيق صحتي

نشرت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، رابط التسجيل في تطبيق صحتي للمواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد بعد توفيره في المملكة.

وأكدت الوزارة على مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مشيرة الى أنه بناء على توجيهات القيادة سيتم توزيع اللقاح مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضح الوزارة أن تطعيم لقاح كورونا سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة تستهدف فئات محددة، منها كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة ودور الرعاية الخاصة والكوادر الطبية العاملة في المستشفيات.

السعودية: رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا إضغط هنـــــــا

وتمكنت وزارة الصحة من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، وستكون المملكة من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح.

واستعرض مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، أخر المستجدات والجهود المبذولة لتوفير للمواطنين اللقاح المضاد والجهود المبذولة لتأمينه فور اعتماده رسميا.

وأشار مجلس الوزراء الى أن قلة عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، يرجع ذلك الى التزام المواطنين بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية بالإضافة لوعي والالتزام بقرارات السلطات مع حظر التجوال.

وأثر فيروس كورونا المستجد على العديد من المناحي الاقتصادية وغيرها، فيما أودى بحياة الالاف من المواطنين، واصاب الملايين في المملكة، حيث شل الحركة بين الدول وإغلاق المطارات وفرض حظر التجوال.