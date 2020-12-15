«الصحة» تعلن فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا.

وناشدت وزارة الصحة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المواطنين والمقيمين بضرورة التسجيل عبر تطبيقر صحتي لأخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، مؤكدة أن اللقاح آمن «ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس».

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» قالت في وقت سابق، إنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح (كوفيد- 19) من خلال تطبيق توكلنا، وسيُعلن عن ذلك من خلال قنوات توكلنا الرسمية؛ التطبيق والموقع وحسابات التواصل الاجتماعي.

ودعت «سدايا» جميع مستخدمي تطبيق توكلنا إلى تحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(App Gallery).

يذكر أنَّ تطبيق توكلنا تمّت تهيئته تقنيًّا ليقدم العديد من الخدمات التي تلبّي احتياجات مواطني ومقيمي المملكة.