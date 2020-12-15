القيادة تهنئ الرئيس قاسم جومارت توكاييف بذكرى استقلال كازاخستان

عبر برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية كازاخستان، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. اقرأ أيضًا: القيادة تهنئ رئيس فنلندا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

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