لمواجهة أي تهديد لأمن المملكة..
أدانت سلطنة عمان استهداف ناقلة النفط قبالة ميناء جدة بالمملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة.
وأكدت سلطنة عمان، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، تضامنها مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحريّة وسلامة الملاحة البحرية.
وأدانت دولة الإمارات، في وقت سابق اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة، من خلال زورق مفخخ.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالامارات – وفقًا لوكالة أنباء الامارات «وام» - أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلًا جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تدين الهجوم على ناقلة النفط وتعلن تضامنها مع السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.