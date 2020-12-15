سلطنة عمان تدين الهجوم على ناقلة النفط وتعلن تضامنها مع السعودية

أدانت سلطنة عمان استهداف ناقلة النفط قبالة ميناء جدة بالمملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة.

وأكدت سلطنة عمان، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، تضامنها مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحريّة وسلامة الملاحة البحرية.

وأدانت دولة الإمارات، في وقت سابق اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة، من خلال زورق مفخخ.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالامارات – وفقًا لوكالة أنباء الامارات «وام» - أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلًا جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.