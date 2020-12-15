القيادة تشيد بتميز العلاقات بين السعودية والبحرين

هنأت الملك حمد بن عيسى بمناسبة اليوم الوطني..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى ملك مملكة البحرين، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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