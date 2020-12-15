المبادرة من مؤسسة تكافل الخيرية..

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد بتوزيع حقائب «هدية الشتاء» من مؤسسة تكافل الخيرية على الطلاب والطالبات. وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد «بنين» عبدالله بن صالح الملحق أن مبادرة هدية الشتاء اشتملت على 6861 حقيبة تم توزيعها على الطلاب والطالبات في عدد من مدارس المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم الجوف» توزع «هدية الشتاء» على 6861 طالبًا وطالبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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