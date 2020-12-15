شكرا لقرائتكم خبر عن رياح نشطة وأتربة على حائل حتى الـ 9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها .‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.‏