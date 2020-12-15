أسعار النفط عند عتبة الـ 50 دولاراً

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط اليوم، الثلاثاء 15/12/2020 متأثرة بمخاوف سرعة تعافي الطلب على الخام في ظل اتجاه عدد من الدول الأوروبية لتشديد قيود الإغلاق نتيجة زيادة إصابات “كورونا”.

وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” بنحو 0.6% إلى 49.98 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي 0.6% عند 46.69 دولار للبرميل.

وخفضت منظمة “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب على الخام في 2021 بمقدار 0.35 مليون برميل يومياً عن التقديرات السابقة وتتوقع نموه بنحو 5.90 مليون برميل يومياً.

