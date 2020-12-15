شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات الحالة المطرية، متوقعاً تكون سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق.

وأوضح أن هذه السحب ستكون في منطقة تبوك خاصة الأجزاء الجنوبية منها، متوقعا أن تمتد هذه السحب أجزاء 3 مناطق أخرى.

ونبه المركز لأسماء هذه المناطق وهي الجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة.