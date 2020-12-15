شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تحذر من ظاهرة "الإحتراق الوظيفي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء من ظاهرة "الإحتراق الوظيفي " التي تصيب الموظفين بسبب ضغط العمل المتواصل .

وبينت " الصحة " أن أي موظف في البداية يكون سعيد بنجاحه والإطراء عليه ، بينما تضعف طاقته ويصبح غير راغب في العمل مع حرمانه من قضاء وقت مع أسره وأصدقائه ومن الراحة .

وأكدت "الصحة " بمناسبة " اليوم العالمي لحفظ الطاقة " على ضرورة الإهتمام بالحقوق النفسية والجسدية للموظف لتجديد طاقته في العمل .