شكرا لمتابعة خبر عن مدينة بريطانية تستعين بمبتعث من جامعة "جازان" لتطوير قاعدة بيانات للمستشفيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):في إنجاز علمي هام ، نجح مبتعث من جامعة جازان في تطوير قاعدة بيانات لمستشفيات في مدينة أبردين البريطانية .
وأكد المبتعث من كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة جازان " الودعاني " أنها قاعدة بيانات معيارية لسكان المدينة ، بينما كانت قاعدة البيانات السابقة غير دقيقة ولا تمثل المرضى وتشخيص مرضى القلب .
ووجه "الودعاني " شكره لرئيس جامعة جازان على متابعة الطلاب هناك والإهتمام بتحقيق أعلى المعايير العلمية .
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