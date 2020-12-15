شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من برفيسور سعودي بعد تلقيه لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): علق بروفيسور الطب التجديدي المشارك في جامعة أوساكا اليابانية، صفوق الشمري، على تجربة أخذه للقاح مضاد لفيروس كورونا. علق بروفيسور الطب التجديدي المشارك في جامعة أوساكا اليابانية، صفوق الشمري، على تجربة أخذه للقاح مضاد لفيروس كورونا. وذكر أنه عضو في لجنة تقييم اللقاحات، وأنه اختار اللقاح الذى قام بتجربته، ناصحا الجميع بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وأكد أنه لا يستطيع إيضاح اسم اللقاح الذى أخذه لكونه عضو في اللجنة، مضيفا ذكر اسم اللقاح قد يكون تحيزاً، مشيراً إلى أن باقي اللقاحات التي اعتمدتها اللجنة جيدة.

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