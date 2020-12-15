شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء خدمات 100 إمام وخطيب بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إنهاء خدمات 100 إمام وخطيب بمنطقة مكة المكرمة وعدد من الخطباء والأئمة بالقصيم بعد تجاهلهم التحذير من جماعة الإخوان وعدم التقيد بالتوعية جول مخاطرهم على الأمة الإسلامية .

جاء ذلك بعد حصر الأئمة الذين تجاهلوا تعميم وزارة الشؤون الإسلامية في خطبة يوم الجمعة 27 ربيع الأول 1442 هـ ، والذي أكد على أهمية التحذير من جماعة الإخوان وقراءة بيان هيئة كبار العلماء بتجريم الجماعة واعتبارها إرهابية لإتباعها منهج التفرقة والعنف وإثارة الفتنة وفقاً لـ "الوطن ".

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد حذر سابقاً من الجماعة التي تتستر بالدين ولا يحكمها مبدأ في سبيل تحقيق أهداف سياسية هدامة .