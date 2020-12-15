شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " الجوازات " بشأن طريقة التصرف عند وفاة عامل أجنبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توجه مواطن باستفسار للمديرية العامة للجوازات، حول كيفية التصرف بعد وفاة السائق الخاص.

وقال المواطن في استفساره: " قمنا بالإبلاغ عن الوفاة؛ حسب توجيه السفارة الهندية يجب إصدار تأشيرة خروج نهائي، لكن اتضح لنا أثناء دخولنا لخدمات ابشر أن حالة العامل يجب ألا تكون متوفى؛ نأمل توضيح طريقة التصرف ؟ ".

ومن جانبها أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يجب مراجعة الأحوال المدنية لإتمام إصدار شهادة الوفاة والتنويه على سجل الجثمان بعبارة " متوفى " والتواصل مع إدارة الجوازات عبر خدمة الرسائل والطلبات.

وأشارت إلى أنه يجب إرفاق خطاب موافقة الشرطة والأمارة والسفارة على ترحيل الجثمان لمنحه تأشيرة خروج نهائي والمنفذ يتأكد من وجود بوليصة الشحن، والتقرير الطبي.