سقطت مركبتهن في هوة سحيقة.. نجاة مواطنة وابنتيها من حـادث مروع بمحايل

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نجت مواطنة وابنتاها من حـادث مروري مروع كاد يودي بحياتهن، بعدما سقطت المركبة التي كانت تقلهن في هوة سحيقة، بمحاذاة الطريق المؤدي لمنزلهن شمال محافظة محايل.
وأوضحت المواطنة وفقاً لـ “سبق”، أنها كانت تقود مركبتها ومعها ابنتاها في طريقهن للمنزل، وأثناء سيرها من منحدر جبلي سقطت المركبة من ارتفاع يعادل 3 طوابق، لكنهن نجون بأعجوبة.
وأوضحت أن رجال الدفاع المدني قاموا باستخراجهن من المركبة، وجرى نقلهن إلى المستشفى بعد تعرضهن لإصابات وكسور مختلفة، مطالبة بتطوير الطريق الذي شهد وقوع الحـادث ووضع سياج يمنع سقوط المركبات.
Source akhbaar24.argaam
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