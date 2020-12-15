الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط جدة وتجدد تضامنها مع السعودية

أدانت دولة الإمارات، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة، من خلال زورق مفخخ.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالامارات – وفقًا لوكالة أنباء الامارات «وام» - أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلًا جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

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