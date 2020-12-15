شركة ذيب لتأجير السيارات تعلن وظائف للنساء حملة الثانوية بدون خبرة

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تعلن شركة ذيب لتأجير السيارات عن توفر وظائف للنساء بمسمى (موظفة استقبال – عدد 2) في مدينة (الرياض) للعمل فترتين براتب (5,000) بالإضافة إلى بدل نقل (500) أو سيارة للاستعمال، على النحو التالي:

الشروط:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادلها. كحد أدنى.

– لا يشترط الخبرة.

الوصف الوظيفي:

استقبال الزوار والتعامل مع المكالمات الهاتفية الواردة، وتنفيذ الواجبات العامة مثل تقديم الدعم في أعمال السكرتارية وترتيبات السفر.

الراتب والبدلات:

– راتب 5,000 شهرياً (راتب أساسي + بدل سكن + بدل استقبال).

– بدل نقل 500 شهرياً (أو سيارة للاستعمال).

نبذة عن الشركة:

تأسست شركة ذيب لتأجير السيارات عام 1991م من خلال فرع وحيد في حي الملز بالعاصمة الرياض، وفي ظل خطط الشركة التوسعية في سوق تأجير السيارات بالمملكة شرعت في افتتاح فروعها خلال السنوات الماضية حتى اصبحت فروع شركة ذيب تنتشر في مناطق المملكة الرئيسية والمطارات الدولية والداخلية لتقفز إلى مركز الصدارة في مجال تأجير السيارات من خلال أسطول يتجاوز (13) ألف مركبة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/4/29هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/3oTUuz0

Source wadhefa

