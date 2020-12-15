“الصحة” توضح نسبة السكر الموجودة بالعصائر الطبيعية وكيف تؤدي للسمنة

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فندت وزارة الصحة المفهوم الخاطئ لدى البعض بشأن العصائر الطبيعية ومدى فائدتها الصحية، مبينة أن العصير الطبيعي يحتوي على نسبة عالية من السكر ويؤدي لمشاكل صحية ويسبب الإصابة بالسمنة وتسوس الأسنان.

وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو توعوي أن علبة عصير واحدة تحتوي على نحو 8 ملاعق ونصف من السكر وهي كمية زائدة كثيراً عن حاجة الجسم، وتناول هذه الكمية من السكريات تزيد من كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم وتتحول لدهون تؤدي لزيادة الوزن.

وأضافت أنه ليس صحيحاً أن العصائر الطبيعية تعد بديلاً صحياً جيداً لأن قيمتها الغذائية ضئيلة أو معدومة في بعض الأحيان، حتى لو كتب على العلبة عبارة “صحي ومدعم بالفيتامينات”، فكمية الفيتامينات فيها قليلة جداً ولا تقارن بكمية السكر الموجودة به.

وأشارت إلى أن الجسم يحتاج كمية محددة من الطاقة حسب العمر والجنس والطول والنشاط والسكر أحد عناصر الطاقة، والأفضل أخذه من مصادره الطبيعية مثل الفواكه والحليب والعسل، حيث يحتاج الجسم نحو 25 جراماً من السكر يومياً أو ما يعادل 6 ملاعق صغيرة.

Source akhbaar24.argaam

