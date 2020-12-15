7 فوائد صحية مدهشة لنبات القرنفل

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يتواجد القرنفل في العديد من الأشكال فهو يأتي صحيحًا ومطحونًا ويمكن استخدامه للتتبيل أو إضافته كنكهة إلى المشروبات، أو تناوله لكي تشعر بمزيد من الحرارة والدفء، وبجانب ذلك فإن له استخدامات أيضًا في الطب التقليدي.

ووجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن المركبات الموجودة في القرنفل قد يكون لها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك دعم صحة الكبد والمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم، بحسب موقع healthline.

فوائد نبات القرنفل

1- غني بالعناصر الغذائية المهمة

يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن، وتحتوي الملعقة الصغيرة منه على 6 سعرات حرارية، و1 جم كربوهيدرات وألياف و55% من القيمة الغذائية اليومية للمنغنيز وهو معدن أساسي للحفاظ على وظائف المخ وبناء عظام قوية، 2% من القيمة الغذائية اليومية لـ فيتامين ك.

2- يحتوي على مضادات الأكسدة

بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، فإنه غني بمضادات الأكسدة كما يضم أيضًا مركب يسمى الأوجينول، والذي ثبت أنه يعمل كمضاد طبيعي للأكسدة الأمر الذي ينعكس على تحسين صحتك العامة.

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3- يساعد في الحماية من السرطان

وجدت إحدى الدراسات أن مستخلص القرنفل ساعد في وقف نمو الأورام وعزز موت الخلايا السرطانية، ولاحظت دراسة أخرى أن الكميات المركزة من زيت القرنفل تسببت في موت الخلايا في 80% من خلايا سرطان المريء، وعزز الأوجينول موت الخلايا في خلايا سرطان عنق الرحم.

من جهة أخرى، فإن الدراسات استخدمت كميات مركزة جدًا من مستخلص القرنفل وزيت القرنفل والأوجينول الذي يعتبر سامًا إذا تم تناوله بكميات لذلك فهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الجرعة المناسبة.

4-القضاء على البكتيريا

يتميز بخصائص مضادة للميكروبات والبكتريا، وأظهرت إحدى الدراسات أن زيت القرنفل قتل ثلاثة أنواع شائعة من البكتيريا، بما في ذلك الإيكولاي التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، كما أنه يعزز من صحة الفم واللثة.

5- يحسن صحة الكبد

تشير الدراسات إلى أن المركبات المفيدة الموجودة فيه، خاصة مركب الأوجينول، يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الكبد، حيث يحسن ويدعم وظائفه ويقلل الالتهاب، وقد أظهرت دراسة على الحيوانات أنه يمكن أن يساعد في عكس علامات تليف الكبد.

6- التجكم في مستويات السكر في الدم

تظهر الأبحاث أنه قد يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وذلك بفضل مركب النيجيريسين الذي يساعد على زيادة امتصاص السكر من الدم إلى الخلايا، وزيادة إفراز الأنسولين، وتحسين وظيفة الخلايا التي تنتج الأنسولين المسؤول عن نقل السكر من الدم إلى الخلايا.

7- يقلل من قرحة المعدة

تشير بعض الأبحاث إلى أن المركبات الموجودة في القرنفل يمكن أن تساعد في علاج قرحة المعدة التي تحدث بشكل شائع بسبب انخفاض البطانة الواقية للمعدة، وفي إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، تبين أن الزيت العطري من القرنفل يزيد من إنتاج مخاط المعدة وأظهر آثارًا مشابهة لتلك الموجودة في العديد من الأدوية المضادة للقرحة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول هذا الأمر.

Source almowaten

