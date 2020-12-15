أخبار السعودية اليوم.. 7 توجيهات حول اختبارات الفصل الدراسي الأول.. وتنديد بحادث «ناقلة جدة» الإرهابي

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، حيث نددت الهيئات والمنظمات الدولية والعربية بحادث استهداف ناقلة نفط بميناء جدة عبر قارب مفخخ، وإلى التفاصيل:

وزارة الطاقة: اعتداء إرهابي على سفينة نقل وقود في جدة

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، بتعرض سفينةً مخصصةً لنقل الوقود، كانت رأسية في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح اليوم، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريق صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، ولله الحمد، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته.

«ناقلة جدة».. أول تعليق من القبطان على الانفجار الخارجي

علّق قبطان الناقلة التي تعرضت لانفجار خارجي بالقرب من جدة، على أسباب الانفجار، مشيرًا إلى أن أحد مخازن الناقلة تعرض للضرر، وأشار القبطان إلى أن أحد مخازن الناقلة تعرض للضرر، دون الكشف عن حجم الضرر التي تعرضت له الناقلة ومخازنها.

«ناقلة جدة».. الجامعة العربية تدين استهداف التجارة الدولية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، استهداف ناقلة نفط بميناء جدة عبر قارب مفخخ، وجدَّد «أمين الجامعة العربية» التأكيد على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما تمثل تهديدًا خطيرًا للتجارة الدولية، ومبدأ حرية الملاحة.

«ناقلة جدة».. حكومة اليمن تطالب بلجم التهديدات الإيرانية

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من الإرهاب الذي ينشره النظام الإيراني وميليشيات الحوثي، مطالبًا، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بضرورة وقف التهديدات الإيرانية، وذلك بعد اعتداء إرهابي على ناقلة بالقرب من مدينة جدة.

ناقلة جدة.. رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء الإرهابي

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الاعتداء الإرهابي الجبان بقارب مُفخخ على ناقلة نفط بميناء جدة، مؤكدًا أن المساس بأمن المملكة هو تهديد للأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي يأتي بعد فترة وجيزة من اعتداءات إرهابية أخرى جبانة ضد المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة، يشكل خطرًا جسيمًا ليس فقط على أمن المملكة، وإنما على أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم أجمع

مصادر «عاجل»: 7 توجيهات حول اختبارات الفصل الدراسي الأول

حصلت «عاجل» على التعليمات التي أقرَّتها وزارة التعليم بشأن اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1442 والتي تشمل التهيئة، ومدة الاختبار وآلية رصد الدرجات.

إصابات كورونا الحرجة بالسعودية.. وزارة الصحة: تراجعت لـ493 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم, أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ مجموعه 360013 حالة، من بينها 3162 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 493 حالة حرجة، لافتةً إلى إجراء 30902 فحص مخبري جديد.

تنويه من «الجوازات السعودية» لتفادي إلغاء وثائق السفر

شددت الجوازات على ضرورة استلام جواز السفر للمواطنين، خلال المدة المحددة، مشيرة إلى أنه قد يتعرض للإلغاء، وقال الحساب الرسمي للجوازات، عبر موقع «تويتر»: «أخي المواطن، احرص على استلام جواز سفرك خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك تفاديًّا لإلغاء الجواز دون استرداد الرسوم».

«الجوازات السعودية» تحسم طباعة التأشيرة الإلكترونية

علقت المديرية العامة للجوازات على وجود ورقة الخروج النهائي أثناء خروج التابع من المطار، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» موضحًا: «عزيزي التأشيرة إلكترونية لا يتطلب منك طباعتها».

هكذا يستفيد العسكريون من تخفيضات «الخطوط السعودية»

أعلنت الخطوط السعودية، وجود تخفيض للعسكريين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية، عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يوجد تخفيض للعسكريين، ولمعرفة أحقية العسكريين في التخفيض نأمل منك مراجعة جهة العمل ثم التفضل بزيارة أحد مكاتبنا؛ ليتمكن الموظف المختص من خدمتك».

رفع مخالفة «التباعد الاجتماعي».. «أبشر» تجدد التذكير بالخطوات

أكدت منصة «أبشر»، ضرورة الالتزام بالضوابط المطلوبة لرفع مخالفة «عدم الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي»، وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، «إن رفع المخالفة المشار إليها يتطلب التقيد بعدد الحروف المطلوبة، وعدم إدخال علامات تنصيص أو تنوين أو رموز في حقل الاعتراض».

«الحصيني» يتوقع موعد الحالة المطرية المرتقبة على مكة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة تؤثر على منطقة مكة المكرمة، وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تشهد مكة وجدة المتوقع بإذن الله إلى أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، تبدأ في جدة من الساعات الأولى فجر الأربعاء ومكة يوم الأربعاء.

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