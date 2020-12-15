السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 880 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 880 إصابة جديدة بفيروس

كما جرى تسجيل 13 حالة وفاة إضافية من الفيروس في كوريا الجنوبية ليبلغ إجمالي الوفيات 600 وفاة.

// انتهى //

04:51ت م

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سيئول 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، مما يرفع الإجمالي إلى 44,364.كما جرى تسجيل 13 حالة وفاة إضافية من الفيروس في كوريا الجنوبية ليبلغ إجمالي الوفيات 600 وفاة.// انتهى //04:51ت م0267

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