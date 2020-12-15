سياسي / هيئة الانتخابات الأمريكية تعلن فوز جوزيف بايدن بالرئاسة



واشنطن 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت هيئة الانتخابات الرئاسية الأمريكية (المجمع الانتخابي)، مساء اليوم، فوز الرئيس المنتخب عن الحزب الديموقراطي جوزيف بايدن، في تصويتها لكل ولاية على حدة، على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري.

وأجرت الهيئة الانتخابية التي اجتمعت في جميع الولايات الخمسين بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، أعمالها في بيئة ذات أهمية متزايدة بالنظر إلى احتجاجات الرئيس دونالد ترامب السابقة على النتيجة غير الرسمية.

وذهبت أصوات أعضاء الهيئة في ولاية كاليفورنيا 55 صوتًا انتخابيًا إلى جو بايدن، مما جعله رسميًا يحقق 270 صوتًا اللازمة للوصول إلى البيت الأبيض، حيث أن الفوز يتطلب 270 صوتًا انتخابيًا من أصل 538 متاحًا.

وبعد اكتمال تصويت الهيئة الانتخابية، لم يتبق أمام الرئيس المنتخب بايدن، سوى مصادقة الكونجرس على الفرز في يوم 6 يناير القادم.

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