

مقديشو 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

قضى الجيش الصومالي على 4 قيادات من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بعملية عسكرية مخططة جنوبي البلاد.

وأفادت وسائل إعلامية محلية اليوم أن العملية العسكرية المخططة تم تنفيذها في منطقة جيليب بمحافظة جوبا الوسطى، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية والغارات الجوية التي تنفذها القوات الخاصة تهدف إلى تقويض قدرات مليشيات الشباب الإرهابية وحماية المدنيين الأبرياء.

// انتهى //

02:30ت م

0263





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 4 قيادات من حركة الشباب الإرهابية بعملية عسكرية في الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.