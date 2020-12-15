السعودية اليوم / الصحة العالمية: لا يزال يتعين على الأشخاص الذين طُعموا ضد كورونا ارتداء قناع الوجه والابتعاد عن الآخرين



جنيف 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال يتعين على الأشخاص الذين طُعموا ضد فيروس

وقال خبراء منظمة الصحة العالمية اليوم، إنه في الوقت الذي توجد فيه أدلة علمية على أن اللقاح يساعد في مكافحة الإصابة بمرض كوفيد - 19 ، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان يمنع بشكل عام العدوى بالفيروس الفتاك الذى يمكن أن يسبب المرض، وهذا يعني أن اللقاح قد لا يمنع انتشار الفيروس، ولكن يمنع فقط تفشي كوفيد - 19 .

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جنيف 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال يتعين على الأشخاص الذين طُعموا ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 ارتداء قناع الوجه والابتعاد عن الآخرين.وقال خبراء منظمة الصحة العالمية اليوم، إنه في الوقت الذي توجد فيه أدلة علمية على أن اللقاح يساعد في مكافحة الإصابة بمرض كوفيد - 19 ، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان يمنع بشكل عام العدوى بالفيروس الفتاك الذى يمكن أن يسبب المرض، وهذا يعني أن اللقاح قد لا يمنع انتشار الفيروس، ولكن يمنع فقط تفشي كوفيد - 19 .// انتهى //00:35ت م0258

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