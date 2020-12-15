السعودية اليوم / فرنسا تسجل 3063 إصابة و371 وفاة بفيروس كورونا



باريس 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 3063 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى أنها سجلت 371 حالة وفاة بالفيروس, ليبلغ بذلك عدد الوفيات في البلاد 58282 حالة وفاة.

// انتهى //

00:30ت م

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باريس 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسسجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 3063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات فيها إلى 2,379,915 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى أنها سجلت 371 حالة وفاة بالفيروس, ليبلغ بذلك عدد الوفيات في البلاد 58282 حالة وفاة.// انتهى //00:30ت م0257

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