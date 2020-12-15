السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 232 حالة وفاة و20263 إصابة جديدة بكورونا



لندن 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

سجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 232 حالة وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 20263 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1,870,000 إصابةً.

// انتهى //

23:55ت م

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لندن 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسسجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 232 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات فيها إلى 64402 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 20263 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1,870,000 إصابةً.// انتهى //23:55ت م0250

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