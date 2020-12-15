

عواصم 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إندونيسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 5489 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 623309 إصابات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 18956 حالة وفاة, بينما وصلت حالات التعافي إلى 510957 حالةً.

من جهة أخرى سجلت ماليزيا اليوم 1371 حالة إصابة جديدة بالفيروس وأربع وفيات.

وأشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان أن إجمالي حالات الإصابات ارتفع إلى 84846 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 419 حالة, بينما وصلت حالات التعافي 70597 حالةً.

كما سجلت الفلبين 1339 إصابة جديدة بكوفيد19 إضافة إلى 24 حالة وفاة. وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان إن إجمالي حالات الإصابات ارتفع إلى 450733 حالةً, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8757 حالة, فيما بلغت حالات التعافي 418723 حالةً.

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23:43ت م

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عواصم 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسسجلت إندونيسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 5489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 137 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 623309 إصابات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 18956 حالة وفاة, بينما وصلت حالات التعافي إلى 510957 حالةً.من جهة أخرى سجلت ماليزيا اليوم 1371 حالة إصابة جديدة بالفيروس وأربع وفيات.وأشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان أن إجمالي حالات الإصابات ارتفع إلى 84846 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 419 حالة, بينما وصلت حالات التعافي 70597 حالةً.كما سجلت الفلبين 1339 إصابة جديدة بكوفيد19 إضافة إلى 24 حالة وفاة. وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان إن إجمالي حالات الإصابات ارتفع إلى 450733 حالةً, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8757 حالة, فيما بلغت حالات التعافي 418723 حالةً.// انتهى //23:43ت م0247

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات كورونا تسجل 5489 في إندونيسيا و 1371 في ماليزيا و 1339 في الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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