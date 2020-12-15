شكرا لمتابعة خبر عن معاناة مواطن يخرج يوميًا بحثًا عن الإنترنت لدخول أبناءه منصة " مدرستي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): روى مواطن بحي القادسية، بالرياض معاناته اليومية، بسبب ضعف شبكة الإنترنت في حيهم. روى مواطن بحي القادسية، بالرياض معاناته اليومية، بسبب ضعف شبكة الإنترنت في حيهم. وأوضح أنه يضطر للخروج يوميًا مع أبنائه وزوجته بحثا عن شبكة إنترنت ليتمكنوا من الدخول إلى منصة مدرستي ويتلقون دروسهم. يذكر أن هناك شكاوى من السكان بسبب ضعف الشبكة في مربع القادسية، يطالبون شركة الاتصالات السعودية بتدعيم الشبكة.

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