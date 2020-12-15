شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور سعيد الخالدي: نقل مهرجان البن لـ جيزان سيفقده قيمته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جيزان (صدى):

علق الدكتور سعيد الخالدي عضو سابق في مجلس الشورى على نقل مهرجان البن من موطنه بمحافظة الداير بني مالك إلى مدينة جيزان .

وقال الخالدي: "‏لا توجد جدوى من نقل ‎مهرجان البن إلى خارج موطنه الأصلي الذي ارتبط به. فالهدف الرئيسي من إقامته ليس فقط مشاهدة منتج البن الخام وإنما تشجيع المزارعين ومشاهدة تلك المدرجات العملاقة وهي تكتسي بأشجار البن المتوارثة منذ القدم بين سكان تلك الجبال الشامخة وتحقيق الأهداف التي من أجلها أقيم".

‏وأضاف:" حال تم اعتماد نقل ‎مهرجان البن لجهة غير موطنه الأصلي - بعد مضي سبع سنوات من إقامته - فلن يكون هناك فرق بينه وبين معارض محلات بيع البن المستورد المتتشره في مدننا وأسواقنا"٠

والجدير بالذكر أن المهرجان الذي يقام كل عام في محافظة الداير بني مالك يعد فرصة كبيرة لمحبي القهوة للتعرف على أجود أنواع البن و تناول القهوة والعرض و الشراء ووسيلة للجذب السياحي للمحافظة لما حباها الله من مدرجات زراعية وأجواء جميلة.