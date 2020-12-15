أول تعليق من الكويت على انفجار ناقلة نفط قبالة ميناء جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): استنكرت الكويت، الهجوم الإرهابي على ناقلة نفط قبالة ميناء جدة. استنكرت الكويت، الهجوم الإرهابي على ناقلة نفط قبالة ميناء جدة. وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها:" نرفض أية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية ". وأكدت مُجددًا على موقفها الثابت المُتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفي مساعيها الرامية لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه. وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أعلن عن تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح اليوم، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته.

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