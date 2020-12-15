شكرا لمتابعة خبر عن قبطان الناقلة المنفجرة بجدة يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الانفجار " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف قبطان ناقلة تعرضت لانفجار قبالة ميناء جدة الكابتن رانجيت رجا، ما شاهده قبل الانفجار، قائلا:" شاهدنا قوارب مفخخة قبل الانفجار قبالة جدة ".

وأضاف " رجا " خلال حواره عبر قناة العربية:" الانفجار ربما يكون بهجوم خارجي في ظل تقارير عن وجود قوارب صغيرة لنقل الألغام ".

وكان قبطان الناقلة التي تعرضت لانفجار خارجي قبالة جدة، قال إن أحد مخازن الناقلة تعرض للضرر، مؤكدا:" لا نعرف سبب الانفجار بشكل دقيق ".

وأوضح قبطان الناقلة أن التقرير الصادر عن الشركة المالكة للناقلة أكد أن الانفجار كان خارجيا، لافتا:" قوارب صغيرة شوهدت قبل الانفجار الذي حدث للناقلة قبالة جدة ".

وكانت شركة " هافنيا " للشحن، كشفت، أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت لانفجار قبالة ميناء جدة، لافتة إلى أن الناقلة "بي دبليو راين"، التي تحمل علم سنغافورة، تعرّضت لضربة من مصدر خارجي.

وتابعت الشركة، أن الناقلة كانت تفرغ حمولتها أثناء تعرضها لضربة ما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق أخمده الطاقم ولم يصب أحد ولكن هناك أضراراً لحقت بأجزاء من جسم السفينة.