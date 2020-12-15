شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بحجة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية. وراجع العيادات خلال شهر نوفمبر 2020م في قسم الطوارئ 75 مستفيدا، وعيادة الباطنية 338 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 150 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 33 مريضا. كما صرفت الأدوية لـ 492 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 180 مريضا، فيما نفذت 22 نشاطا للتخلص من النفايات، وقسم الإحالة الطبية 5 حالات.

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