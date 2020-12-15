شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة «دخول وخروج» للمصلين من توسعات المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس أمس الأول، بطاقة تسهيل دخول المصلين وخروجهم من التوسعات بالمسجد النبوي أثناء الصلوات عند الحاجة.

وتهدف البطاقة إلى التسهيل والتيسير على قاصدي المسجد النبوي، لاسيما كبار السنّ أثناء رغبتهم في الخروج أثناء صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات -لاستخدام دورات المياه- وتمكينهم من العودة إلى أماكنهم خلال تطبيق الإجراءات التنظيمية المتبعة.

وأشاد الشيخ السديس بهذه الخطوة، مؤكداً أن جميع أعمال الرئاسة وجهودها تهدف إلى خدمة المصلين والزائرين بالحرمين الشريفين والعناية بهم، وتوفير جميع المتطلبات ليؤدوا الصلوات بيسر وطمأنينة وفي بيئة صحية آمنة.