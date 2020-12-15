شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 2.3 مليون لتر مياه في خزانات الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال شهر نوفمبر 2020، ضخ مليون و602 ألف لتر مياه صحية للخزانات، وضخ مليون و254 لتر مياه لاستخدام الخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة، التي يمر بها.