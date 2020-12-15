«رفد 2» يناقش تحويل المبادرات لمشاريع تطوعية

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وأكد المسعودي في كلمته بافتتاح الملتقى أهمية ترسيخ قيم العمل التطوعي بين أبنائنا الطلاب والطالبات والعمل على إعداد جيل يسهم في خدمة مجتمعه ووطنه مواكباً لرؤية 2030 والسعي لتحويل المبادرات إلى مشاريع تطوعية في الميدان.
تضمن الملتقى عرض مجموعة من أوراق العمل والتجارب، التي تناولت موضوعات حيوية تسهم في دعم ونشر ثقافة العمل التطوعي، قدمتها نخبة من المتخصصات والأكاديميات والمهتمات بالعمل التطوعي ومنها «أثر التطوع على الذات الإنسانية»، و«التطوع الرقمي»، و«التطوع ومهارات سوق العمل»، و«التطوع الماهر»، بالإضافة إلى ورقة عمل بعنوان «تأسيس الفرق التطوعية المستدامة»، وورقة عمل ناقشت «الأفكار العملية المحفزة للتطوع» وأخيراً ورقة عمل «أسرار ومزايا التطوع» كما شمل الملتقى عرض تجربة مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، وتجربة أكاديمية دلة في العمل التطوعي.
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