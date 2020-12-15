شكرا لقرائتكم خبر عن عضوية مجانية بأول جمعية لتعليم الإنجليزية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن عقب تدشين شعار وموقع الجمعية عن فتح باب العضوية فيها ولمدة عام بدون رسوم، بما يشجع المهتمين بتعليم اللغة الإنجليزية من أعضاء هيئة تدريس ومعلمين وطلاب على الاشتراك بها والاستفادة من نشاطاتها خلال عامها الأول 2021م.
تشمل أنشطة الجمعية إجراء البحوث والدراسات في المجالات المختلفة في تعليم اللغة الإنجليزية، وعقد المؤتمرات والندوات، وتقديم الدورات التخصصية في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، وإصدار مجلة متخصصة تغطي مجالات تدريس اللغة الإنجليزية في المملكة، بالإضافة إلى إصدار نشرات دورية في المجالات نفسها، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية الخاصة بتعليم اللغة الإنجليزية، ودعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية، إلى جانب تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.
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