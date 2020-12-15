شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم أداء النظم الصحية العربية خلال الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

انطلق أمس، المؤتمر العربي التاسع عشر الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان «الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات.. النظم الصحية العربية في مواجهة الجوائح والأزمات: أزمة فيروس كورونا COVID-19 نموذجا» بحضور مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية د. محمد عوض تاج الدين كضيف رئيسي بمقر المنظمة وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء عبر الإنترنت.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية -المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وكلية الطب - إمبريال كوليدج لندن، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية- إلى تقييم أداء النظم الصحية العربية خلال تجربتها مع جائحة كورونا، وبحث أفضل السبل والتدابير اللازمة من جميع الجوانب الطبية والإدارية والفنية والتمويلية لبناء نظم صحية قادرة على التعامل مع الجوائح والأزمات الصحية.

ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات والمحاور، حيث يلقي الضوء على النجاحات والإخفاقات في النظم الصحية العربية خلال تعاملها مع الموجة الأولى لجائحة كورونا، ودراسة مدى استعدادات النظم الصحية العربية للتعامل مع الموجات التالية للجائحة.