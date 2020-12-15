شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر».. موافقة سنغافورية وتوسع بريطاني والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج، أمس الإثنين، إن بلاده وافقت على لقاح «فايزر- بيونتك» المضاد لفيروس كورونا المستجد، مما يمهد الطريق أمام طرحه في الدولة أواخر هذا العام أو مطلع عام 2021.

وقال لي، في خطاب له تم بثه على شاشات التلفزيون: يسعدني أن أخبركم بأنه بعد دراسة الأدلة العلمية وبيانات التجارب السريرية، وافقت هيئة علوم الصحة على لقاح «فايزر-بيونتك» للاستخدام خلال فترة الوباء. وأوضح رئيس الوزراء أنه يتوقع «وصول لقاحات أخرى إلى سنغافورة خلال الأشهر المقبلة»، وهي خطط يجب أن تعني -بحسب اعتقاده- أن يكون هناك «لقاحات تكفي الجميع في سنغافورة بحلول الربع الثالث من عام 2021». من جانبها، قالت وزارة الصحة السنغافورية إن شركة فايزر أشارت إلى أن الدفعة الأولى من اللقاح سوف تصل إلى سنغافورة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وفي بريطانيا، بدأ الأطباء في تطعيم مرضى «كوفيد 19» بلقاح «فايزر- بيونتك»، مما يزيد من إتاحة العلاج الذي لم يكن متاحًا، خلال الأسبوع الماضي، إلا في

المستشفيات. وقالت خدمة الصحة الوطنية إن أكثر من 100 منطقة في البلاد تسلمت اللقاح أمس، بهدف بدء التطعيم. وسيجري التطعيم في مراكز محلية أنشئت حديثًا في القرى والبلدات والمدن التي تغطي كل جزء من البلاد بسبب متطلبات التخزين الخاصة للقاح.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منحت الجمعة الماضية الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد 19» الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما.

وكانت السلطات الصحية قد قالت سابقا إن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين سيكون لهم الأولوية في التطعيم، بينما من غير المتوقع أن يحصل معظم الناس على التطعيم حتى الربيع أو الصيف المقبلين.

وطلبت الحكومة الأمريكية مسبقًا بالفعل 100 مليون جرعة من اللقاح، وهو ما يكفي لتغطية 50 مليون شخص حيث يجب أن يعطى على مرحلتين.