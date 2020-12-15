شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مخالفة لـ«تدابير كورونا» بالأسواق والمراكز التجارية والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت أمانة المنطقة الشرقية، 15 مخالفة، يوم أمس الأول، في 991 جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، من ضمنها 11 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وأنجزت الأمانة أعمال غسل وتعقيم وتطهير 809 مواقع، باستخدام 147706 لترات من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 572 فردًا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 10795 طنًا من النفايات، وأزالت 8613 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 11201 فرد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتكثف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية، لسلامة الجميع، داعية الجميع للإبلاغ عن المخالفات الصحية والبلدية والاحترازات الوقائية من خلال مركز «940».