إغلاق عام في تركيا بسبب كورونا

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن بلاده ستفرض إغلاقًا عامًّا لـ5 أيام بدءًا من 31 ديسمبر، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن عدد الوفيات اليومية بسبب كورونا سجل رقمًا قياسيًّا بلغ 229.

وأوضح أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن أمر البقاء في المنزل سيبدأ في الساعة 9 مساء ليلة رأس السنة، وسيستمر حتى 4 يناير.

وأظهرت بيانات حكومية منفصلة أن حالات الإصابة بكورونا اليومية الجديدة بلغت 29617 حالة في الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في تركيا يبلغ 1866345، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 16646.

