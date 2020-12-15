شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض العلاقات مع سفير تونس.. ويودع تسوكاسا أيمورا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في ديوان الوزارة بالرياض أمس (الإثنين) سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. فيما حضر الاستقبال مدير عام مكتب الوزير عضو مجلس الوزراء السفير خالد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن نحيت. وفي سياق متصل، ودع الجبير سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا أيمورا بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده، وثمن، خلال استقباله في ديوان الوزارة أمس، الجهود الطيبة التي بذلها السفير تسوكاسا في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة واليابان، متمنياً له دوام التوفيق. وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن نحيت.



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