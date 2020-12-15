شكرا لقرائتكم خبر عن أبوثنين يشكر للقيادة الرشيدة اختياره عضواً في البرلمان العربي والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - رفع عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية عساف بن سالم أبوثنين، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينه عضواً في البرلمان العربي. كما أجزل أبوثنين الشكر لرئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله آل الشيخ، على الدعم والترشيح الذي أهله لتولي هذه المهمة والواجب الوطني والعربي.

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