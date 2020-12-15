شكرا لقرائتكم خبر عن 14.939 مخالفة للتدابير الوقائية خلال أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل 14.939 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فايروس كورونا (كوفيد -19) وذلك للفترة من 21/‏ 4/‏ 1442هـ حتى 27/‏ 4/‏ 1442. وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (3.987)، مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3.145)، فمنطقة القصيم بـ(1.698)، ثم المدينة المنورة (1.341)، فالجوف بـ (1.049)، والمنطقة الشرقية (1.046)، فالحدود الشمالية بـ(637)، وعسير (589)، وحائل (470)، وتبوك (372)، وجازان (255)، ثم نجران (235)، فالباحة بواقع (115) مخالفة.



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