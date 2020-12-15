شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: منهجية علمية لتعزيز النزاهة في المدارس والجامعات والان مع التفاصيل
وأضاف خلال تدشين ملتقى «المسؤولية الوطنية تجاه مكافحة الفساد» الافتراضي الذي نظمته الجمعية السعودية للإدارة برعاية وزير التعليم حمد آل الشيخ، أن تعزيز النزاهة في التعليم يتم عن طريق برامج تعزيز قيم المواطنة الصالحة وتأصيل الممارسات الإيجابية ودعم مواهب وإنجازات الطلاب نحو العمل بقيم الشفافية.
من جانبه، شدد الدكتور وادي العنزي، على أهمية دور الجمعية السعودية للإدارة في نشر وتنمية الفكر الإداري، وتطوير ممارساتها وتبادل الخبرات ونقل الممارسات بين أعضائها والجهات التنظيمية في المجتمع السعودي، ومد الجسور المعرفة والمهارة بين المعنيين بالشأن الإداري والاستفادة من التجارب العالمية.
وانطلق البرنامج العلمي للملتقى بمشاركة 11 متحدثاً وتناول محاربة الفساد واجب شرعي، الانتماء الوطني ودوره في مكافحة الفساد، الأسرة المحارب الأول للفساد، جهود المنظمات التعليمية والتربوية في مواجهة الفساد، دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد.
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