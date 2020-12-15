شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: منهجية علمية لتعزيز النزاهة في المدارس والجامعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، أن وزارة التعليم تولي أهمية قصوى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تستلزم برامج الإصلاح الشاملة، كونها تعنى بدور المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعات الوطنية والمدارس في مكافحة الفساد وبناء مفاهيم النزاهة، وتعزيز قيمها لدى الطلاب والطالبات في مختلف مراحلهم الدراسية، مشيراً إلى أن رؤية 2030 جاءت وفق آليات محددة ومنهجية علمية لتفعيل دور كافة القطاعات في تأصيل الممارسات ومحاربة الفساد لتكون المملكة في مقدمة الدول في مكافحته، ووزارة التعليم جزء من هذا الحدث الذي يواكب تطلعات القيادة الرشيدة وموازياً لتجارب الدول على اختلاف مستوى تنميتها الاقتصادية أو أنظمتها السياسية.

وأضاف خلال تدشين ملتقى «المسؤولية الوطنية تجاه مكافحة الفساد» الافتراضي الذي نظمته الجمعية السعودية للإدارة برعاية وزير التعليم حمد آل الشيخ، أن تعزيز النزاهة في التعليم يتم عن طريق برامج تعزيز قيم المواطنة الصالحة وتأصيل الممارسات الإيجابية ودعم مواهب وإنجازات الطلاب نحو العمل بقيم الشفافية.

من جانبه، شدد الدكتور وادي العنزي، على أهمية دور الجمعية السعودية للإدارة في نشر وتنمية الفكر الإداري، وتطوير ممارساتها وتبادل الخبرات ونقل الممارسات بين أعضائها والجهات التنظيمية في المجتمع السعودي، ومد الجسور المعرفة والمهارة بين المعنيين بالشأن الإداري والاستفادة من التجارب العالمية.

وانطلق البرنامج العلمي للملتقى بمشاركة 11 متحدثاً وتناول محاربة الفساد واجب شرعي، الانتماء الوطني ودوره في مكافحة الفساد، الأسرة المحارب الأول للفساد، جهود المنظمات التعليمية والتربوية في مواجهة الفساد، دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد.