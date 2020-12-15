دقيقتان فقط .. للإجابة على كل فقرة

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وشددت على أهمية أن يسبق الاختبار خمس دقائق تهيئة من قبل المعلم للطلاب، يعرفهم فيها بأهمية آلية وطريقة أداء الاختبار، على أن يراعي في ذلك أن تغطي فقرات الاختبار قدر المستطاع موضوعات المقرر الدراسي.
وطالبت المعلمين برصد الدرجات في نظام نور بذات الآلية التي تم الرصد بها خلال فترات التقويم أثناء الفصل الدراسي الأول 1442، وتقوم المدرسة باستخراج النتائج بنفس الآلية المعمول بها سابقاً، مع مراعاة حصر الغائبين عن الاختبارات والمخفقين فيها والتواصل معهم ومعرفة أسباب غيابهم ووضع الخطط العلاجية اللازمة، ويكون موعد إعلان النتائج في آخر يوم من أيام الاختبارات.
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