شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد معايير مؤسسات وبرامج التعليم العسكري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وثيقة معايير الاعتماد العسكري تضمنت مؤسسات التعليم العسكري، وبرامج التعليم ومؤسسات التدريب العسكري، إضافة إلى اعتماد ضوابط الاستعانة بالجهات لدعم أعمال التقويم، ومعايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وبحث مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الرابع عن بعد أمس برئاسة الدكتور أحمد بن محمد العيسى، القوائم المالية للهيئة والمراكز التابعة لها للعام المالي الماضي، واطلع على خطة متابعة عملية التعليم عن بُعد وتقويمها، وعلى نتائج أداء الطلاب في التقويم الدولي المعروف باسم «التوجهات في الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS 2019)» الذي تنظمه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) في أكثر من 60 دولة، وأُعلنت نتائجه الثلاثاء الماضي.



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