«ناقلة جدة».. الكويت تدين العملية الإرهابية وتدعم إجراءات السعودية

تداعيات خطيرة على حرية الملاحة وإمدادات الطاقة..
أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ناقلة نفط في ميناء جدة، وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم: «إن استمرار هذه الأعمال الإرهابية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة التي تستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة وحرية الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذي يستوجب معه تحرك جدي للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن لوضع حد لهذه الأعمال».
وأكدت وقوف الكويت إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
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