منصة «أبشر» تجيب عن «5 تساؤلات» حيوية

أعادت منصة أبشر، نشر ردرودها على أبرز خمسة أسئلة واستفسارات وجهها المستخدمون للمنصة على مدى أسبوع.

وكتبت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، تغريدة أسبوعية حول أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات منصة أبشر.

استفسارات خدمات المرور

وأوضحت منصة أبشر، أن أبرز الاستفسارات والأسئلة التي استفسر عنها المستخدمون خلال الأسبوع الماضي كانت بخصوص معرفة عدد المخالفات المرورية وإمكانية نقل ملكية المركبة من خلال المنصة في حالة ما إذا كان الفحص الدوري منتهي.

وأكدت منصة أبشر، أنه لا يمكن نقل ملكية المركبة من خلالها في حالة إذا ماكان الفحص الدوري، مشيرة إلى أنه من شروط الخدمة سريان الفحص الدوري للمركبة.

وأوضحت منصة أبشر، أنه يمكن معرفة عدد المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

- ادخل على الحساب الشخصي في منصة أبشر

- اختار خدماتي

- ادخل على استعلامات

- اضغط على أيقونة المرور

- اختار الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية.

خدمات العمالة المنزلية

وردت أبشر، على عدد من الأسئلة فيما يتعلق بخدمات العمالة المنزلية، موضحة أن أبرز الاستفسارات جاءت بخصوص انتهاء صلاحية الإقامة وتجديدها وكذلك بخصوص انتهاء مدة تأشيرة الخروج النهائي.

وأوضحت منصة أبشر، ردًا على استفسار أحد المستخدمين حول الطريقة التي يجب إتباعها لإصدار تأشيرة خروج نهائي لعاملة منزلية انتهت مدة تأشيرة خروجها النهائية، أنه يجب سداد غرامة عدم استخدام التأشيرة السابقة ثم التأكد من صلاحية الإقامة وعمل تأشيرة خروج نهائي جديدة.

كما أكدت المنصة، لا يمكن تجديد صلاحية إقامة عاملة منزلية انتهت صلاحية إقامتها لمدة3 أشهر، لافتة إلى أنه حسب شروط الخدمة أقل مدة للتجديد سنة.

خدمة القبول في أبشر

وردًا على تساؤل بشأن خدمة القبول في منصة أبشر، أوضحت أنه يمكن الوصول لهذه الخدمة للاستفادة منها عن طريق إتباع الخطوات التالية:

- ادخل على الحساب الشخصي في منصة أبشر

- اضغط على خدماتي

- أنقر على خانة خدمات

- اختار الخدمات العامة

- اضغط على خانة قبول

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