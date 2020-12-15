ميناء «جدة» لم يتوقف بعد الهجوم الإرهابي على ناقلة النفط

أكدت قناة «الإخبارية» أن ميناء جدة الإسلامي لم يتوقف عن العمل من الأساس، وذلك بعد انتشار شائعات تفيد بأن الحياة توقف في الميناء، عقب الاستهداف الإرهابي لناقلة نفط بالقرب منه.

وكانت هناك شائعات تفيد بأن العمل بميناء جدة توقف تمامًا، وذلك بعد هجوم إرهابي تم تنفيذه بقارب محمل بالمتفجرات، إلا أن الإخبارية أكدت أن الهدوء والأمن يسودان ميناء جدة، كما أن الميناء واصل عمله الطبيعي كما في الأيام العادية.

ونشر الحساب الرسمي لقناة الإخبارية عبر «تويتر» مقطع فيديو يوثق الحياة الهادئة في المدينة وبالقرب من الميناء؛ حيث أشارت أن المدينة بكاملها آمنة والطرق مستقرة، ولا يوجد أي عرقلة للحياة هناك.

وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، بتعرض سفينةً مخصصةً لنقل الوقود، كانت رأسية في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح اليوم، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريق صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، ولله الحمد، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته.

وشجب المصدر، هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدًا أنه يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، وأن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة، ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي.

وأكد المصدر خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، بالإضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرُّض لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.

فيديو | مراسل #الإخبارية ينفي ما يتم تداوله عن توقف العمل في #ميناء_جدة الإسلامي بعد الاعتداء الإرهابي على ناقلة الوقود فيه pic.twitter.com/7nAlFhD3vz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 14, 2020

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