«الجوازات السعودية» تحدد طريقة التصرف عند وفاة عامل أجنبي

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة التصرف المناسبة عند وفاة العمالة الأجنبية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «توفي سائقنا الخاص وقمنا بالإبلاغ عن الوفاة؛ حسب توجيه السفارة الهندية يجب إصدار تأشيرة خروج نهائي، لكن اتضح لنا أثناء دخولنا لخدمات ابشر أن حالة العامل يجب ألا تكون متوفى؛ نأمل توضيح طريقة التصرف؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «مراجعة الأحوال المدنية لإتمام إصدار شهادة الوفاة والتنويه على سجل الجثمان بعبارة (متوفى) والتواصل مع إدارة الجوازات عبر خدمة الرسائل والطلبات».

وأضاف: «إرفاق خطاب موافقة الشرطة والأمارة والسفارة على ترحيل الجثمان لمنحه تأشيرة خروج نهائي والمنفذ يتأكد من وجود بوليصة الشحن، والتقرير الطبي».

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